10 незамеченных релизов мая

Injury Reserve успели выпустить серию микстейпов, завоевать респект критика Энтони Фантано и заключить контракт с лейблом Loma Vista Recordings, но свой путь к славе они начинают только сейчас. Их первый студийник — праздник экспериментального хип-хопа. Steppa J Groggs и Ritchie with a T со штатным продюсером Паркером Кори совмещают бум-бэп с электроникой и переходят от наивных юмористических высказываний к серьезной рефлексии.

Отдельного внимания заслуживают гости — яростный JPEGMAFIA, не менее агрессивная Rico Nasty, ветеран рэп-игры Freddie Gibbs и другие.

Steve Lacy – «Apollo XXI»

Стив Лейси — 21-летний гений, продюсировавший музыку для Кендрика Ламара и Tyler, The Creator через приложение на iPhone. Дебютный проект «Apollo XXI» знаменует новый этап в его карьере: Стив перемещается из тесного интерфейса GarageBand в просторную студию.

От завывающей гитары до приглушенных синтезаторов — музыка Лейси находится на перекрестке R&B, хип-хопа, инди-рока и фанка.

Beast Coast – «Escape From New York»

Коллективы Pro Era, Flatbush Zombies и Underachievers быстро завоевали признание слушателей еще в 2012, но так же быстро исчезли с радаров, погрязнув в олдскульном звуке 90-х. Спустя 7 лет группы во главе с Joey Bada$$ объединились, чтобы наконец-то попрощаться с эстетикой бруклинских улиц. Нет, они не прекратили убивать биты сложными рифмами, но из зоны комфорта все-таки вышли.

СОЮЗ — «II»

Второй проект минского трио — дань уважения классическому джазу и старым итальянским фильмам про мафию. Резиденты лейбла Ивана Дорна делают упор на ретроспективу, дополняя расслабляющие инструменталы мягким вокалом.

slowthai – «Nothing Great About Britain»

Мы уже рассказывали про творчество техничной Little Simz, но список новых артистов из Англии пополняется каждый день.

Если бы Skepta записал свою версию «Bastard», то он бы звучал именно как «Nothing Great About Britain». Slowthai облачает классический грайм в дерзкую панк-обертку и при всяком удобном случае бросает вызов британским политикам.

Yeek — «IDK WHERE»

Беззаботный инди-поп о любви, расставаниях и поиске новых отношений, переосмысливающий романтические баллады 90-х. Музыка Yeek не претендует на монументальность, зато насквозь пропитана искренними эмоциями.

Mac DeMarco – «Here Comes The Cowboy»

Карьера Мака похожа на анекдот — он строил из себя главного музыкального бездельника, в финале альбома «Another One» приглашал слушателей к себе на чай, много раз был замечен в компании селебрити, но так не попал в мейнстрим.

Вместо этого он надел ковбойскую шляпу и отправился записывать умиротворяющую кантри-музыку. Честность и гармония, заключенные в «Here Comes The Cowboy», в очередной раз доказывают, что Мак — особенный. Он живет на другой планете, где есть только ранчо, свежий воздух и творческая свобода.

TOBi — «STILL»

Канада подарила нам мелодичный хип-хоп Дрейка, темный стиль Night Lovell и трэп 88glam. Но фрэшмен из Торонто TOBi уходит в совершенно другую сторону, погружая слушателя в мир проникновенной лирики и джазового хип-хопа в чикагском стиле.

Kedr Livanskiy – «Your Need»

Яна Кедрина погружается в эстетику постсоветского андеграунда и миксует его с современным звучанием.

Умело объединяя брейкбит, клавишные и сладкоголосый вокал, Кедра балансирует между фольклором и электро-футуризмом.

coucou chloe – «Naughty Dog»

Еще одна электронщица, но на этот раз из Франции.

«Naughty Dog» — полная противоположность «поп-музыке» в традиционном понимании. Chloe деконструирует жанр, создавая нечто похожее на индастриал в духе Death Grips, если бы они сидели на транквилизаторах. Но в беспросветном мраке ее песен скрывается нечто завораживающее, и параллель с Billie Eillish напрашивается сама собой.