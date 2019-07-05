10 незамеченных релизов июня

Нигерийский фрэшмен, занимающий первые места в чартах родной страны, постепенно вырастает из статуса локальной звезды. Его новый EP «Rema Freestyle» — 4 молниеносных трека, которые строят мост между американским трэпом и африканской поп-музыкой. Сочетая разные музыкальные традиции, Rema стремиться создать продукт, выходящий за пределы национальных рамок.

black midi — «Schlagenheim»

black midi появились из ниоткуда, и теперь они везде. За спиной рок-бэнда всего 2 сингла и недавно вышедший дебютник, а они уже собирают полные залы и получают высокие оценки критиков.

Рваный, смелый и амбициозный — все это про их релиз «Schlagenheim». Это инди-музыка, которая прошла стадию переработки и теперь объединяет хаотичные ритмы с эстетикой панк-концертов.

Группу можно будет послушать на фестивале «Боль» 7 июля.

DVTCH NORRIS — «Fahad Seriki, I Hate You»