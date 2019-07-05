Сейчас в эфире

10 незамеченных релизов июня

10 незамеченных релизов июня

Собрали 10 не самых громких июньских релизов, которые вы ни в коем случае не должны пропустить

Автор: Давид Чебанов

Rema — «Rema Freestyle EP» 

Нигерийский фрэшмен, занимающий первые места в чартах родной страны, постепенно вырастает из статуса локальной звезды. Его новый EP «Rema Freestyle» — 4 молниеносных трека, которые строят мост между американским трэпом и африканской поп-музыкой. Сочетая разные музыкальные традиции, Rema стремиться создать продукт, выходящий за пределы национальных рамок.

black midi — «Schlagenheim»

black midi появились из ниоткуда, и теперь они везде. За спиной рок-бэнда всего 2 сингла и недавно вышедший дебютник, а они уже собирают полные залы и получают высокие оценки критиков.

Рваный, смелый и амбициозный — все это про их релиз «Schlagenheim». Это инди-музыка, которая прошла стадию переработки и теперь объединяет хаотичные ритмы с эстетикой панк-концертов.

Группу можно будет послушать на фестивале «Боль» 7 июля.

DVTCH NORRIS — «Fahad Seriki, I Hate You»

 

Чикагский хип-хоп захватывает мир и пустил свои корни даже в Антверпене. В песнях бельгийца DVTCH NORRIS чувствуется любовь к творчеству Chance The Rapper, Saba и Smino.

Он уже успел выступить на разогреве у Method Man, J. Cole, The Underachievers и Flatbush Zombies, а в июне выпустил второй мини-альбом, в котором продолжает оттенять беззаботную читку под летние биты («Blessed») резкими криками души («Save Us»).

Poppy — «Choke» 

Впервые о Poppy заговорили, когда она начала выпускать загадочные видео с завуалированной сатирой на современное общество. Затем она взялась за музыку и устроила безжалостный рейд на поп-культуру. В прошлый Хэллоуин Poppy и вовсе выпустила альбом «Am I Girl?», где попробовала себя на неизведанной территории метала и индастриала.

EP «Choke» вновь показывает экспериментальную сторону исполнительницы. Она пробует себя в тяжелом роке, снабжая барби-поп разрушительными гитарными партиями.

Daniel Caesar – «CASE STUDY 01»

Daniel Caesar, редко выпускающий материал и старающийся держаться особняком, может потягаться в загадочности с Фрэнком Оушеном. Но несмотря на отстраненность канадца, в этом году он успел пробиться в мейнстрим и обзавестись «Грэмми» за лучшее R&B-исполнение. Его новый студийный альбом— не что иное, как фестиваль качественного соула.

К проекту приложили руку как ветераны Pharrel Williams с Chad Hudo, так и малоизвестные соотечественники артиста вроде Alex Ernewein.

Octavian — «Endorphins» 

Любимец Дрейка и Верджила Абло — еще один новый артист из Англии, на которого стоит обратить внимание. Он родился во Франции, но в раннем возрасте переехал в Лондон, а в 14 лет оказался бездомным наркоторговцем.

Благодаря музыке Octavian нашел себя и теперь завоевывает имя на международной арене, разрушая жанровые стереотипы британской музыки. От трэпа до дэнсхолла — «Endorphins» демонстрирует умения музыканта в разных жанрах.

Black Pumas — «Black Pumas» 

60-е и 70-е — эпоха, которую переосмысливает межнациональный дуэт в своем дебютном альбоме. «Black Pumas» кинематографичен и полон ностальгии, однако заставляет усомниться в том, что артисты когда-нибудь выйдут из зоны комфорта и перестанут оглядываться в прошлое.

Мак Сима Мгла – «Войд Волопаса» 

Душевная боль, которую пытался передать Максим в своих песнях, вызывала у неподготовленного слушателя дискомфорт, но на «Войд Волопаса» он наконец-то находит контакт с массовой аудиторией. При этом он не забывает про эксперименты, чем-то напоминая Канье на «808s & Heartbreak» — тут Макс тоже ударяется в безумную электронику и автотюновые завывания.

Jai Paul — «Leak 04-13 (Bait Ones)»

В 2013 году лондонский продюсер «ушел в отставку» из-за масштабного слива его песен в сеть. Наследник традиций Michael Jackson, J Dilla и D’Angelo преобразил поп-музыку своим нетрадиционным подходом к сэмплированию и выбором необычных гармоний.

Спустя 6 лет он вернулся с официальным релизом слитых треков, которые даже в 2019 сохраняют свою актуальность.

Vegyn — «Text While Driving If You Want to Meet God!» 

71 трек от близкого друга Фрэнка Оушена, участвовавшего в создании «Blonde» и радиошоу «blonded RADIO» — это полтора часа электронных переливов, посвященных безопасному вождению.

Популярное