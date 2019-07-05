10 незамеченных релизов июня

Собрали 10 не самых громких июньских релизов, которые вы ни в коем случае не должны пропустить
Автор: Давид Чебанов
Rema — «Rema Freestyle EP»
Нигерийский фрэшмен, занимающий первые места в чартах родной страны, постепенно вырастает из статуса локальной звезды. Его новый EP «Rema Freestyle» — 4 молниеносных трека, которые строят мост между американским трэпом и африканской поп-музыкой. Сочетая разные музыкальные традиции, Rema стремиться создать продукт, выходящий за пределы национальных рамок.
black midi — «Schlagenheim»
black midi появились из ниоткуда, и теперь они везде. За спиной рок-бэнда всего 2 сингла и недавно вышедший дебютник, а они уже собирают полные залы и получают высокие оценки критиков.
Рваный, смелый и амбициозный — все это про их релиз «Schlagenheim». Это инди-музыка, которая прошла стадию переработки и теперь объединяет хаотичные ритмы с эстетикой панк-концертов.
Группу можно будет послушать на фестивале «Боль» 7 июля.
DVTCH NORRIS — «Fahad Seriki, I Hate You»
Чикагский хип-хоп захватывает мир и пустил свои корни даже в Антверпене. В песнях бельгийца DVTCH NORRIS чувствуется любовь к творчеству Chance The Rapper, Saba и Smino.
Он уже успел выступить на разогреве у Method Man, J. Cole, The Underachievers и Flatbush Zombies, а в июне выпустил второй мини-альбом, в котором продолжает оттенять беззаботную читку под летние биты («Blessed») резкими криками души («Save Us»).
Poppy — «Choke»
Впервые о Poppy заговорили, когда она начала выпускать загадочные видео с завуалированной сатирой на современное общество. Затем она взялась за музыку и устроила безжалостный рейд на поп-культуру. В прошлый Хэллоуин Poppy и вовсе выпустила альбом «Am I Girl?», где попробовала себя на неизведанной территории метала и индастриала.
EP «Choke» вновь показывает экспериментальную сторону исполнительницы. Она пробует себя в тяжелом роке, снабжая барби-поп разрушительными гитарными партиями.
Daniel Caesar – «CASE STUDY 01»
Daniel Caesar, редко выпускающий материал и старающийся держаться особняком, может потягаться в загадочности с Фрэнком Оушеном. Но несмотря на отстраненность канадца, в этом году он успел пробиться в мейнстрим и обзавестись «Грэмми» за лучшее R&B-исполнение. Его новый студийный альбом— не что иное, как фестиваль качественного соула.
К проекту приложили руку как ветераны Pharrel Williams с Chad Hudo, так и малоизвестные соотечественники артиста вроде Alex Ernewein.
Octavian — «Endorphins»
Любимец Дрейка и Верджила Абло — еще один новый артист из Англии, на которого стоит обратить внимание. Он родился во Франции, но в раннем возрасте переехал в Лондон, а в 14 лет оказался бездомным наркоторговцем.
Благодаря музыке Octavian нашел себя и теперь завоевывает имя на международной арене, разрушая жанровые стереотипы британской музыки. От трэпа до дэнсхолла — «Endorphins» демонстрирует умения музыканта в разных жанрах.
Black Pumas — «Black Pumas»
60-е и 70-е — эпоха, которую переосмысливает межнациональный дуэт в своем дебютном альбоме. «Black Pumas» кинематографичен и полон ностальгии, однако заставляет усомниться в том, что артисты когда-нибудь выйдут из зоны комфорта и перестанут оглядываться в прошлое.
Мак Сима Мгла – «Войд Волопаса»
Душевная боль, которую пытался передать Максим в своих песнях, вызывала у неподготовленного слушателя дискомфорт, но на «Войд Волопаса» он наконец-то находит контакт с массовой аудиторией. При этом он не забывает про эксперименты, чем-то напоминая Канье на «808s & Heartbreak» — тут Макс тоже ударяется в безумную электронику и автотюновые завывания.
Jai Paul — «Leak 04-13 (Bait Ones)»
В 2013 году лондонский продюсер «ушел в отставку» из-за масштабного слива его песен в сеть. Наследник традиций Michael Jackson, J Dilla и D’Angelo преобразил поп-музыку своим нетрадиционным подходом к сэмплированию и выбором необычных гармоний.
Спустя 6 лет он вернулся с официальным релизом слитых треков, которые даже в 2019 сохраняют свою актуальность.
Vegyn — «Text While Driving If You Want to Meet God!»
71 трек от близкого друга Фрэнка Оушена, участвовавшего в создании «Blonde» и радиошоу «blonded RADIO» — это полтора часа электронных переливов, посвященных безопасному вождению.