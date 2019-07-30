10 незамеченных релизов июля

По традиции, собрали 10 не самых громких июльских релизов, на которые стоит обратить внимание

Автор: Давид Чебанов

Maxo Kream — «Brandon Banks»

У хьюстонского рэпера Maxo Kream были все шансы стать мейнстримовым артистом. На его релизах то и дело светились звездные гости – от лирика Joey Bada$$ до ньюскульщиков Playboi Carti и Trippie Redd. Но коллаборации с большими артистами не принесли ему популярности, и Maxo продолжил записывать андеграудный хип-хоп с рассказами о темном прошлом. На новой пластинке «Brandon Banks» все еще встречаются коммерчески успешные артисты (ScHoolboy Q, Travis Scott, A$AP Ferg), однако это не мешает исполнителю вдаваться в откровения и делать душевный гэнгста-хоп.

WILLOW – «WILLOW»

Пока весь мир следит за мультижанровыми экспериментами Джейдена Смита, его сестра Уиллоу стоит в сторонке и записывает романтичный соул в духе Jorja Smith, приправленный элементами психоделики и бедрум-попа.

Westside Gunn – «Flygod Is an Awesome God»

Westside Gunn начал рэп-карьеру в 2012 и успел поработать с MF Doom, Kool G Rap и Royce Da 5’9”, став героем современного бум-бэпа. Новый релиз «Flygod Is an Awesome God» вдохновлен работами Madlib и переносит слушателя в золотую эру хип-хопа с неаккуратными джазовыми битами и акцентом на лирике.

Pixelord – «Cyberдядя»

Алексей Девянин — ветеран отечественной электроники и сооснователь Hyperboloid, крупнейшего электронного лейбла в России. На четвертом альбоме «Cyberдядя» он не только создает головокружительный бас-рейв футуризм, но и активно вступает в коллаборации. В списке гостей есть неожиданные имена — Хаски, i61, GONE.Fludd и Паша Техник.

Caleb Giles — «Under the Shade»

Многие слышали Caleb Giles и не догадывались об этом — 21-летний саксофонист входит в джазовый ансамбль Standing on the Corner, приложивший руку к проектам Earl Sweatshirt и соул-певицы Solange.

В июле вышла его третья пластинка «Under the Shade» – идеальный вариант для тех, кто устал от модного трэп-звучания и ищет качественной инструментальной музыки. Исполнитель пропускает классический хип-хоп Восточного Побережья через призму джаза, показывая навыки как в игре на инструментах, так и в написании рифм.

AceMoma — «AceMoma EP»

Сеты электронного дуэта AceMoma за короткий срок стали неотъемлемой частью молодежных вечеринок в Нью-Йорке. Теперь же AceMo и MomaReady готовы представить дебютный проект — EP на 4 трека, в котором музыканты пробуют смешивать джангл, брейкбит и хаус.

YBN Cordae – «The Lost Boy»

Cordae попал на обложку фрэшменов и не стал медлить с выпуском материала. На «The Lost Boy» он внедряет живые инструменты, местами заимствуя госпел-стиль Chance The Rapper. Последний, к слову, появился на альбоме вместе с другими рэперами первого эшелона: Anderson .Paak, Ty Dolla $ign и Pusha T.

Альбом напоминает уютное чаепитие, в ходе которого артист описывает жизненный путь и историю семьи, отказываясь от пафосных хитов и трэп-звучания прошлогодних синглов.

Nina Kraviz — «Stranno Stranno Neobjatno»

Нина Кравиц не так популярна в России, как за рубежом. Ее лейбл «трип» продвигает малоизвестных европейских продюсеров, а в апреле Нина выступила на фестивале Coachella.

Ее новый EP «Stranno Stranno Neobjatno» — 20 минут гипнотизирующего техно.

Baby Keem — «DIE FOR MY BITCH»

В Baby Keem чувствуется энергия молодого ScHoolboy Q, но он не хочет ограничивать себя забористыми бэнгерами. На одних треках артист дает волю агрессии («STATS», «FRANCE FREESTYLE»), а на других демонстрирует ранимую сторону, рассуждая об отношениях («INVENTED IT» «SLICE INTERLUDE», «MY EX»).

BJ the Chicago Kid – «1123»

Chance The Rapper открыл миру множество локальных талантов из Чикаго, и BJ the Chicago Kid — один из них. Он экспериментирует с местным соулом, оттеняя свой вокал гостевыми куплетами рэперов. На новую пластинку «1123» заглянул и Offset, и участники лейбла J. Cole, и Rick Ross с Anderson .Paak.