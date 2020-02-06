10 незамеченных релизов января

По традиции собрали не самые громкие январские релизы, которые нельзя пропускать.

Текст: Давид Чебанов

Desire Marea — «Desire»

Когда говорят «африканская электроника», то представляешь этнические атрибуты, шаманскую перкуссию и дух первобытного естества. Desire Marea подходил под это описание, когда играл на громких вечеринках ЮАР в дуэте с Fela Gucci, но затем пустился в сольное плавание и перестал быть исключительно африканским музыкантом. Его музыка стала менее беззаботной, но она все еще служит манифестом квир-сообществу. Джазовые ритмы, синтезаторные переливы и непредсказуемость — вот что создает очарование «Desire».

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Poppy — «I Disagree»

Забавно наблюдать за перевоплощением Паппи из безобидной барби, говорящей странные вещи на камеру, в полноценный метал-проект, в котором музыка превыше перфоманса. Теперь она воюет с поп-культурой с помощью визжащих гитар и электроники, которые звучат на контрасте с ее ангельским голосом.

Mura Masa — «R.Y.C.»

Последний альбом Mura Masa не понравился критикам, потому что электронщик забил на коллаборации с рэперами, достал запылившуюся гитару и навалил старый-добрый поп-панк. Но «R.Y.C.» — пластинка не про новизну в звучании и не про свежий взгляд на музыкальную культуру Лондона. Здесь продюсер решил запеть сам и рассказать искреннюю историю молодости с заброшенным универом и неудавшимися отношениями. Получилось душевно, несмотря на то, что Pitchfork назвал релиз «набором песен для бумеров».

J Hus — «Big Conspiracy»

Надо быть таким рэпером, чтобы через несколько часов после выхода из тюрьмы выступать на одной сцене с Дрейком.

Еще недавно J Hus отбывал наказание за хранение холодного оружия, но 2020 начался для него с проекта-реабилитации «Big Conpiracy», в котором он пытается узнать причину ненависти окружающих. И делает это в привычной полиморфной манере, лавируя между африканской поп-музыкой, хип-хопом в духе раннего 50 Cent и традициями местного грайма. «Big Conspiracy» — меткое отражение текущего момента британской музыки.

Lil Darkie — «This Does Not Exist»

Сейчас «Lil» в никнейме — это моветон, потому что включить очередного «лила» и услышать что-то, кроме автотюновой жвачки под 808-й, стало чудом. Однако речь точно не про Lil Darkie — настоящую обезьяну с гранатой, кучей гаражного рока, перегруженным басом и явным экзистенциальным кризисом.

«This Does Not Exist» звучит как сатира на бэд-трип с убийством эго, резкими скачками настроений и террором в каждом звуке.

070 Shake — «Modus Vivendi»

Даниэль Бальбуэна спела пару строчек на альбоме Канье Уэста, и мир замер в ожидании ее дебютника. Но, как бы она ни старалась оправдать надежды, «Modus Vivendi» остался работой «людей за кадром»: продюсера GOOD Music Майка Дина и бывшего участника группы Stills Дейва Хамелина. От этого пластинка не становится плохой, просто еще один резидент лейбла Канье не смог реализовать свой потенциал.

Theophilus London — «Bebey»

А вот еще один друг Канье Уэста (он был номинирован на «Грэмми» за совместную с ним композицию «All Day»), который вернулся с сольником после 6 лет молчания. В 2018 году он выпустил пару синглов с Кевином Паркером и снова исчез, начав работу над студийным релизом. За это время про него уже успели забыть, поэтому неожиданный «Bebey» с летними настроениями остался незамеченным. На нем Theophilus London вновь ударяется в мягкий карибский фанк, который запросто уживается как с Tame Impala, так и с Lil Yachty.

AceMoMa — «A New Dawn»

Электронная музыка всегда вдохновляет на поиск новых звуков и комбинаций, но молодые нью-йоркские диджеи AceMoma, наоборот, возвращаются к тарелкам, бочке и ретро-синтезаторам, концентрируясь на структуре песни. Получается эффектное переосмысление старого брейкбита и хауса, которое нашло место на модных скейтерских и электронных тусовках по всему миру.

Madlib & Oh No — «The Professionals»

Madlib и его младший брат объединились, чтобы записать рэп-альбом с лоском 90-х, сэмплами и всем тем, за что мы любим олдскул. «The Professionals» был анонсирован еще 5 лет назад, но услышать его мы смогли только сейчас.

Jeff Parker — «Suite for Max Brown»

Напоследок — мягкий джаз от 50-летнего гитариста, который до этого работал преимущественно в коллаборациях. Релиз «Suite for Max Brown» стал для него возможностью показать свои навыки композитора и аранжировщика. Как итог, пластинка звучит максимально аккуратно и выверенно, не теряя джазовой непредсказуемости.