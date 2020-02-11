10 музыкальных надежд 2020 года

Собрали 10 не очень известных, но крайне перспективных артистов, за релизами которых стоит следить

Текст: Давид Чебанов

BennY RevivaL

BennY — ходячая загадка. Пока Blood Orange и Frank Ocean искали его контакты, он наряжался в карнавальные костюмы, прятал свою музыку на просторах Soundcloud и даже написал книгу, отрывки которой можно найти в разных Instagram-аккаунтах. И даже когда эти двое смогли до него достучаться, BennY подарил им коллаборации и вернулся к своим мистическим перфомансам.

Его треки звучат максимально андеграундно: в них полно шумов, неаккуратных лупов, шипящих диктофонных записей и отсылок к классическому хаусу и мемфис-рэпу 90-х.

Ecco2k

Ecco2k появился в шведской рэп-тусовке как «персонаж-камео», участвовавший во всем: от стокгольмских показов мод до гостевых куплетов в местном коллективе Drain Gang и режиссуры клипов Yung Lean. Будучи темной лошадкой, он собрал свою фан-базу без единого сольника и заставил интернет-сообщество замереть в ожидании первого альбома.

«E» получился идеальной демонстрацией «гибридных» способностей музыканта. Это обычный чартовый рэп, преображенный безмятежным и сбивчивым электро-попом.

AceMo & MoMA ready

Дуэт молодых диджеев из Нью-Йорка, чьи сеты мгновенно стали неотъемлемой частью локальных электронных и скейтерских вечеринок. Они сосредоточенно изучают олдскул и не претендуют на звание новаторов. Их рецепт прост — элегантная интерпретация классики, будь то околодафтпанковский френч или драм-партии из брейкбита.

Baby Keem

Респект Дрейка как прикосновение Мидаса —превращает артиста в золото. А если Дрейк купил билет на твой концерт, то можно готовиться к обложкам XXL и первым местам в Billboard.

Дриззи уже брал под опеку спорных персонажей, но сомневаться в амбициях Baby Keem точно не стоит. Этот уникум может навалить плотной рэпчины в стиле ScHoolboy Q, устроить романтик с вокалом под едва слышную акустику или использовать ломаный флоу лучше любого клона Янг Тага. Ему еще предстоит найти собственный стиль, но пока он отлично демонстрирует себя во всех.

shygirl & coucou chloe

Британский лейбл NUXXE — это микс из местной клубной электроники и грайма. Резиденты NUXXE деконструириют локальный андеграунд и звучат максимально томно, напоминая JPEGMAFIA на транквилизаторах.

Больше всего надежд возлагают на shygirl и coucou chloe. Пока у исполнительниц нет полноценных дебютников, но их небольшие EP демонстрируют нетипичный женский рэп, в котором больше экспериментов, чем речитатива.

Mavi

Все как завещал великий Эрл: искаженные сэмплы, lo-fi и тоска. В треках Mavi ничего не говорится напрямую — месседж скрывается в несвязных строчках и случайных репликах из скитов. Его «Let The Sun Talk» станет приятным сюрпризом для тех, кому не хватило вайбов «Some Rap Songs».

Caleb Giles

У нью-йоркского ансамбля Standing on the Corner получилось создать новый стиль, напоминающий джазового Франкенштейна.

Выпустив два крупных альбома и поучаствовав в создании пластинок Earl Sweatshirt и Solange, участники коллектива начали работать сольно. Так Caleb Giles — саксофонист группы — ушел в приятный инструментальный хип-хоп, в котором демонстрирует свои навыки в игре на инструментах и написании рифм.

Deb Never

Deb Never исполняла бедрум-поп на Soundcloud, пока ее не заметил трэп-продюсер D33J и основатель BROCKHAMPTON Kevin Abstract. Затем она записала пару удачных гостевых куплетов и стала главной фрэшвумен инди-сцены. В прошлом году Deb выпустила дебютный EP, сочетающий гранж, трэп-ударные и акустическую гитару.