10 незамеченных релизов августа

Традиционная ежемесячная подборка — 10 не самых громких августовских релизов, на которые стоит обратить внимание.

Автор: Давид Чебанов

SiR — «Chasing Summer»

SiR — резидент лейбла TDE, на котором также состоят Kendrick Lamar, Jay Rock и Schoolboy Q. В этом году артист продолжил совершенствоваться в вязком R&B и нео-соуле, выпустив вторую пластинку.

Baby Rose — «To Myself»

Baby Rose могла стать обычной домохозяйкой. Бойфренд запрещал ей строить карьеру, а когда Роуз уехала на запись «Revenge Of The Dreamers III», он удалил все ее наработки и электронную почту. В итоге девушка предпочла отношениям мечту и начала работу над собственным проектом.

«To Myself» — рассказ о том, как расставание помогает человеку стать собой. В ее R&B нет ничего необычного: красивый голос, продуманные ударные партии и фортепиано. Но даже с таким простым набором Роуз заставляет взглянуть на жанр с другого ракурса.

Baby Rose не сотрудничала с крупными продюсерами и не фитовала с коммерчески успешными артистами. В записи релиза участвовали только ее близкие друзья.

Channel Tres — «Black Moses»

Channel Tres сочиняет модный хип-хаус и играет на разогреве у Childish Gambino. Он не торопится с выпуском масштабных работ, ограничиваясь 5-трековыми EP.

Velvet Negroni — «NEON BROWN»

О том, какую роль играет Velvet Negroni в современной музыке, можно судить по впечатляющему списку коллабораций. В прошлом году он повлиял на звучание совместного альбома Kanye West и Kid Cudi (они использовали луп из его песни «Waves» в открывающем треке «Kids See Ghosts»), а в этом поучаствовал в создании пластинки Bon Iver. Кроме того, Джереми стал подмастерьем Кевина Паркера и теперь открывает выступления в турах Tame Impala.

Но есть одна проблема: долгое время Velvet Negroni откладывал выход своего дебютного альбома из-за чужих проектов. «NEON BROWN» — его первая масштабная работа, в которой легкий инди-поп оттеняется нотками психоделики.

The S.L.P. — «The S.L.P.»

От нойз-рока до аллюзий на ретро-диско — новый альбом гитариста Kasabian Серджио Пиццорно полон неожиданных экспериментов и фитов с британскими фрешменами (slowthai и Little Simz).

Deb Never — «House on Wheels»

Откуда на новом альбоме BROCKHAMPTON женский голос? Нет, это не новый участник коллектива. Продюсер D33J, известный по работе с Lil Yachty и Tory Lanez, нашел на просторах саундклауда Deb Never и позвал ее на свой релиз. После этого творчеством исполнительницы заинтересовался Kevin Abstract.

И вот Deb Never — вчера ноунейм, а сегодня перспективная фреш-вумен с EP «House on Wheels».

Toro Y Moi — «smartbeats»

Четыре новые lo-fi песни от культового Toro Y Moi, которые по какой-то причине были проигнорированы большинством музыкальных СМИ. EP сделан при поддержке smartwater.

Raphael Saadiq — «Jimmy Lee»

Рафаэль делал инструменталы для Эрики Баду, D’Angelo и Solange, а также состоял в продюсерском коллективе с Q-Tip и J Dilla. Его последний релиз вышел в 2011 году, поэтому «Jimmy Lee» — главный камбэк этого месяца.

Альбом рассказывает душераздирающую историю о брате Рафаэля, который умер от передозировки героином.

Missu — «Otbros»

Missu родился в Архангельске и долгое время продюсировал электронную музыку. Сейчас он живет в Санкт-Петербурге и наконец-то представил сольный дебютный релиз. В альбоме «Otbros» Влад размышляет о переезде в большой город, сочетая космическое звучание с мягким вокалом.

Среди гостей: Мак Сима Мгла, XWinner, AquaLiquid.

СБПЧ — «Наверное, Точно»

Группа СБПЧ существует на российской электронной сцене уже давно, но недавно в ее составе произошли изменения. Один из основателей коллектива, Илья Барамия, сконцентрировался на проекте «АИГЕЛ», а на смену ему пришел бас-гитарист Tesla Boy — Стас Астахов.

На прошедшем Пикнике «Афиши» группа выступила с африканскими музыкантами, намекнув на смену звучания.

«Наверное, Точно», как и ожидалось, полон южного грува и танцевальных ритмов. Занятно, что запись настолько летней пластинки проходила зимой в заснеженном пригороде Норвегии. Такие условия не стали для СБПЧ помехой, а уединение помогло сконцентрироваться на записи нового материала.