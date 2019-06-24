10 важных коллабораций артистов и продюсеров 10-х

Вспоминаем самые важные и продуктивные союзы исполнителей и продюсеров, которые по сей день задают вектор развития хип-хопа

Текст: Давид Чебанов

Jay-Z и No I.D.

Что сделали: напомнили о своем могуществе

No I.D. помнят как наставника Канье Уэста и ответственного за создание классики «Blueprint» от Jay-Z в 2001 году. Но когда люди считали, что он выжал из себя все и вряд ли вернется с прежними амбициями, на прилавках появился «4:44» Джигги — золотой самородок «взрослого хип-хопа», полностью спродюсированный Дионом.

И это не было обычным возвращением двух старичков, решивших рассказать привычную историю в старом стиле. «4:44» оказался поистине монументальной работой, в которой поражающие откровения Джея соприкоснулись с отточенным продакшеном. Подход No I.D. оказался прост, но он избегал клишированного правила «4 тактов», отсылался к старому соулу, использовал живые инструменты (барабаны на «Story of O.J.») и проявил мастерство в сэмплировании.

Лучшие треки: «Kill Jay-Z», «Story of O.J», «4:44»

Playboi Carti и Pi’erre Bourne

Что сделали: дали глоток свежего воздуха мамбл-рэпу

Playboi Carti пробился в мэйнстрим благодаря стараниям «крестного отца» A$AP Rocky, который подписал его на AWGE. Изначально работы Carti были безликим трэпом, но постепенно он перешел к тому, что стал переосмысливать наследие Gucci Mane, Chief Keef, Future и Young Thug.

На «Die Lit» мы увидели Плэйбоя в новом обличии: он стал первооткрывателем, буквально нашедшим путь в мир психоделик-трэпа. Экспериментируя с интонациями и переполняя песни эд-либами, артист сохранил былой минимализм и стал олицетворением современной атлантской сцены. «Меньше — значит больше» — вот всеохватывающая идея Carti, которая скоро будет править хип-хопом.

Однако успех бы не настиг «Die Lit» без стараний Pi’erre Bourne. Сырые биты Pi’erre с 808-ыми и синтезаторами в стиле саундтреков со старых игровых приставок, накладывают отпечаток на soundcloud-эпоху и становятся идеальным полотном для изощренных фантазий Carti.

Лучшие треки: «Magnolia», «R.I.P.», «R.I.P. Fredo»

Rico Nasty и Kenny Beats

Что сделали: напомнили о том, что не только Nicki Minaj и Cardi B могут убивать биты

Портфолио Kenny Beats — совместные работы с Young Thug, Youngboy NBA, Vince Staples, Freddie Gibbs и Smokepurpp. Сотрудничая с разножанровыми артистами, Kenny Beats подтвердил свой статус «хамелеона»: он с легкостью подстраивается под стилистику каждого исполнителя и может сделать хоть легкий калифорнийский g-funk, хоть хаотичный трэп-бэнгер. Недавно он открыл свое youtube-шоу, в котором приглашает артистов, мило беседует с ним за джоинтом и делает бит для фристайла.

Его подругу Rico Nasty иногда называют женской-версией 6ix9ine. Она делает безумный хардкор-рэп, но в Rico скрывается и сентиментальная сторона, проявляющаяся в ее поп-треках. Недавно дуэт выпустил совместный проект «Anger Managment», в котором дерзкие инструменталы Kenny дополняют агрессивный поток сознания Rico.

Лучшие треки: «Hatin», «Big Titties», «Bitch I’m Nasty»

BlocBoy JB и Tay Keith

Что сделали: вернули тренд на Мемфис

Топорный мемфис-трэп BlocBoy JB ты либо любишь, либо ненавидишь — другого варианта не дано. Специфическая подача, встроенные прямо в биты эд-либы, эффект «заедания читки» в куплетах, обилие цикличных и примитивных припевов — BlocBoy делает слишком сырую и неуклюжую музыку, идеально вписывающуюся в атмосферу клубных вечеринок. Джеймс Ли Бейкер так бы и остался локальным персонажем, если бы ему на помощь не пришли три вещи: вирусный танец в клипе «Shoot», куплет Дрейка на «Look Alive» и продюсерский тег «Tay Keith, fuck these niggas up!».

Штатный продюсер Tay Keith, работая с малоизвестными артистами, постепенно сформировал собственный стиль и ворвался с ним на мировую арену. Теперь его комбо из грозных клавишных и разрывающего баса слышно отовсюду, а участие в создании мультиплатинового хита «Sicko Mode» стало чуть ли не главным музыкальным событием 2018 года. Но сотрудничество со звездами вроде Трэвиса, Дрейка и даже Beyoncé, не повлияло на верность Tay Keith родному Мемфису. Он все так же продвигает наследие 3 6 Mafia, оставаясь правой рукой BlocBoy.

Лучшие треки: «Look Alive», «Shoot», «Nun of Dat»

Kendrick Lamar и Mike WiLL Made-It

Что сделали: 3 трэп-хита, закрепивших за Ламаром место в мэйнстриме

Вышедший в 2017 году альбом «DAMN.» рассказал историю двойственности Кендрика Ламара. Агрессивные хиты, раскрывающие темную сторону артиста, было доверено сделать атлантскому продюсеру Mike WiLL Made-It, под чьи биты читал Канье Уэст и пела Beyonce.

Простые и бьющие в лоб трэп-инструменталы идеально подошли к пулеметным куплетам, в которых Ламар влился в образ жадного и высокомерного человека, готового убивать ради жизни себя и близких.

Лучшие треки: «DNA.», «HUMBLE.», «XXX.»

Kanye West и Mike Dean

Что сделали: самую безумную выходку в хип-хопе

Что происходит, когда объединяются два гения? Рождается классика. Так случилось и с «Yeezus», который только ленивый не называл лучшим экспериментом хип-хопа 10-х.

«Yeezus» начался кислотным индастриалом и оборвался нерасторопной читкой под сэмпл фанк-группы Ponderosa Twins Plus One. Это матрица, поглощающая прошлое и будущее, переполненная ненавистью к самой музыке. Канье и Майк, не без помощи целой бригады продюсеров и гострайтеров, попытались соединить противоположные полюса, исполосовав регги, соул, стадионный хип-хоп и хаус. В итоге звездный тандем, покорявший новые вершины с момента «Graduation» 2007 года, нарочно сжег набранный опыт в анархичном и размытом порыве отчаяния.

Лучшие треки: «I Am a God», «Send It Up», «Bound 2»

Young Thug и LondonOnDaTrack

Что сделали: дали новый голос трэпу

Появление главного трэп-авангардиста Young Thug на музыкальной сцене разделило жанр на до и после. Воплотив в своих песнях постнаркотический психоз Lil Wayne, кряхтение Gucci Mane и особый рваный флоу, он не постеснялся пойти дальше. Он, словно экспедитор, отправился покорять неизведанные вокальные приемы и ритмические рисунки, делая из своих связок пластилин. Таггер кудахчет не хуже петуха, орет во весь голос, бормочет, переходит на собственный язык эд-либов — и все это на одном треке. Поэтому когда услышите в чей-то песне слова «slatt» или «slime», то не сомневайтесь: исполнитель точно вдохновлялся вселенной Young Thug.

Таг работал со многими продюсерами, но его змеиную эстетику подчеркул именно звонкий минимализм LondonOnDaTrack.

Лучшие треки: «Lifestyle», «Digits», «On The Run»

Denzel Curry и Ronny J

Что сделали: выбили soundcloud-андер в чарты

В 24 года Denzel Curry — уже ветеран. Вместе с группировкой Raider Klan он продвигал андеграудный soundcloud-рэп, оттачивая яростный флоу и осваивая перегруженные биты. Когда ему не было равных в сложении рифм, он решил победить всех на поле концептуализма и выпустил 3-актовый релиз «TA13OO». Там он рассуждал о политике, любви, смерти и психических расстройствах, показывая трех разных Denzel Curry, живущих в его теле.

И пока Карри искал себя, Ronny J не упускал возможности помочь ему — вместе они покорили индустрию хитом «Ultimate». Их сотрудничество продолжалось, а тренд на фирменный стиль Ronny J с кучей 808-ых породил таких персонажей, как Lil Pump, Smokepurpp и XXXTentacion.

Лучшие треки: «Ultimate», «This Life», «P.A.T.»

Атланта и Metro Boomin

Что сделали: определили вектор развития хип-хопа

«If Young Metro don’t trust you, I’m gon shoot you», — тэг, который слышал каждый любитель минималистик-трэпа. Metro Boomin, будучи подростком, познакомился с Gucci Mane, и тогда его карьера пошла в гору. Несколько лет в игре, а у него уже совместки с главными трэперами Атланты.

Сложно выделить какой-то конкретный дуэт, ибо каждая коллаборация Метро показывает его амбициозность и продуктивность. Своими усилиями он распространил сиропный стиль Future, устроил лихорадку Migos с песней «Bad and Boujie», а затем начал продвигать мамбл 21 Savage.

Лучшие треки: «Jumpman», «Bad and Boujie», «10 Freaky Girls»

Drake и 40

Что сделали: заставили всех обратить внимание на Торонто

Дрейк занял 1 место в Billboard, дважды стал номинантом Грэмми и набрал 2 миллиона прослушиваний iTunes — и все это благодаря треку «Best I Ever Had» с микстейпа «So Far Gone», который находился в свободном доступе. Для 2009 года такие новости были сенсацией, и с тех пор стало понятно — дуэт Drake и его штатного продюсера 40 еще сможет нас удивить.

Они не только вдохновили других артистов использовать интернет как платформу для музыкантов, но и создали яркий коктейль из мелодичной поп-музыки и оттеняющего хип-хопа, дав дорогу Tory Lanez, A Boogie Wit Da Hoodie и Nav. Спустя 10 лет их звучание остается актуальным, и не без помощи своей правой руки Обри бьет все рекорды по количеству прослушиваний.

Лучшие треки: «Best I Ever Had», «Started from the Bottom», «Wu-Tang Forever»