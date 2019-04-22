044 Rose — об украинском хип-хопе, татуировках и фите с Серегой

044 Rose рассказал STUDIO 21 о начале своей карьеры, когда писал тексты на английском с помощью Google-переводчика, а его треки вовсю поддерживал Pharaoh. Кроме того, он объяснил, кто входит в объединение 044 Klan, и почему в списке его кумиров одни рок-звезды.
О знакомстве с хип-хопом:
Лет в 12 я собрал свою первую группу, и мы играли каверы на Blink-182 и Green Day. Я тогда уже мечтал о музыкальной карьере. Но потом, лет в 15, я первый раз услышал Chris Travis, Yung Lean и подумал, что могу так же, и начал писать текста.
Но сейчас я вернулся к року и пишу живую музыку. Я взял в руки гитару, собрал группу Sex, мы играем рок-н-ролл. 044 Rose — это не только хип-хоп, это разноплановая музыка. Есть такие личности, как Джимми Хендрикс, Джон Леннон, Элвис Пресли. Это легенды, которые сейчас вдохновляют меня.
О своей музыке:
Я делаю красивую музыку, которая вдохновляет на хорошие мысли и мотивирует стать лучше. Может, не всегда, но вектор такой держу. Я всегда хочу, чтобы у меня получился дружеский разговор со слушателем. Некоторые люди находят в моих текстах себя. Круто, что музыкой можно менять жизни.
В последнее время я пишу живую музыку: мы берем гитары, наигрываем рифы, напеваем мелодию, потом уже подключаются барабаны, бас и так далее. Из потока уже рождаются слова. Если честно, мне нравится вся моя музыка, потому что в ней есть идея, а это главное.
Дальше будет абсолютно разная музыка: от классики до панка.
Об объединении 044 Klan:
044 Klan — это творческое объединение. Вокруг меня постоянно были творческие личности, которые меня вдохновляли. Соответственно, я их тоже в чем-то вдохновлял. Поэтому я решил, что все эти прекрасные люди должны двигаться вместе и поддерживать друг друга. Это не коммерческое объединение, это семья. Если нам нравится чье-то творчество, мы приглашаем этого человека.
Об украинской сцене:
В Украине большая сцена, лично я слушаю Yakata, Green Gray — это мои близкие люди. Alyona Alyona молодец, если она согласится на фит, я только за.
Об альбомах «Рэп» и «Трэп»:
В одном альбоме я собрал конкретно рэп, для меня это лирическое направление. А «Трэп» — это конкретно про make money. Это абсолютно разные вещи. Рэп для меня это Wu-Tang Clan, а трэп — Lil Peep, Future, OG Maco, Kizaru и так далее.
О рэпе на английском языке:
Я начинал с английских текстов. Для этого я использовал Google-переводчик, поэтому сами понимаете, что это был за уровень, но было круто. Мои первые треки сразу начали форсить Pharaoh и Dead Dynasty. Можно сказать, что это был первый клауд.
О моде и татуировках:
Фэшн, не фэшн — это уже второй вопрос. Если у тебя есть свой стиль, ты почувствуешь, какие вещи тебе носить. Всё просто и понятно.
Татуировки я начал делать в 14 лет, тогда у меня уже все ноги были забиты. Мои первые тату были посвящены панк-музыке и скейтбордингу. На левой руке у меня набит мой кореш серфер Санечек, а ниже — Джимми Хендрикс.
О планах:
Будет больше живой музыки, вдохновения, мотивации, позитива. Развивайтесь, и все ваши мечты сбудутся. Скоро будет фит с Серегой и фит с АК-47. Серега вышел на меня через своего продюсера, мы договорились сделать трек. Про АК-47: мы договаривались со Славиком Lil Morty сделать с ним трек, и он согласился.