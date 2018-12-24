Фернандиньо отказался от выступления за сборную Бразилии из-за болельщиков

Сборная Бразилии лишилась одного из своих основных футболистов из-за собственных болельщиков.
Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо попросил главного тренера «пентакампеонов» Тите не вызывать его на ближайшие матчи.
Причиной тому послужили угрозы, которые приходили игроку и членам его семьи после четвертьфинальной встречи чемпионата мира со сборной Бельгии. Бразильцы проиграли со счетом 1:2, а Фернандиньо стал автором первого гола в матча, правда забил он его в собственные ворота.
Всего в составе национальной сборной хавбек провел 49 игр.