Фернандиньо отказался от выступления за сборную Бразилии из-за болельщиков

Сборная Бразилии лишилась одного из своих основных футболистов из-за собственных болельщиков.

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо попросил главного тренера «пентакампеонов» Тите не вызывать его на ближайшие матчи.

Причиной тому послужили угрозы, которые приходили игроку и членам его семьи после четвертьфинальной встречи чемпионата мира со сборной Бельгии. Бразильцы проиграли со счетом 1:2, а Фернандиньо стал автором первого гола в матча, правда забил он его в собственные ворота.

Всего в составе национальной сборной хавбек провел 49 игр.