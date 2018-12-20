«Реал» хочет вернуть Моуринью на пост тренера следующим летом

Мадридский «Реал», похоже, готов попытаться войти в одну реку дважды, пригласив Жозе Моуринью на пост главного тренера следующим летом.

По информации испанских СМИ, представители «Королевского клуба» уже контактировали с португальцем и гарантировали все полномочия по поводу продажи и покупки игроков, значительные вложения в трансферы, а также чистый оклад в 20 миллионов евро за сезон.

При этом мадридцы все-таки рассчитывают немного сэкономить, а потому планируют подписать контракт после 1 июля, чтобы не платить «Манчестер Юнайтед» неустойку в пять миллионов евро.

Отмечается, что за возвращение Моуринью, который уже работал в «Реале» в 2010-2013 годах, высказались и футболисты во время внутреннего опроса. А вот болельщики, напротив, отнеслись к этой идее с недоверием. 62% читателей испанского издания Marca проголосовали против возвращения португальца в Мадрид, и только 38% — за.

О решении Моуринью пока неизвестно.