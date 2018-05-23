Denzel Curry выпустит релиз «ZUU» уже 31 мая
Denzel Curry — автор нашумевшего альбома «TA13OO» — сообщил, что его новый релиз «ZUU» выйдет 31 мая. Он будет состоять из 12 треков (вместе с ранее вышедшим синглом «Ricky») с…
«Недетская площадка» — дебют фрешмена Kommo
Kommo — молодой артист из творческого объединения Selfmade, отметившийся совместным треком с Redo «Стекло» (ищите его на альбоме «Terminal») и синглом «Milkshake», клип на который снял главный режиссер экс-группировки Dead…
LOTTU G & 47Roz, «ATAT» — альбом, который стоит послушать
LOTTU G & 47Roz — новые имена в российском хип-хопе, которые точно запомнятся всем, кто любит качественный и стильный звук. Их дебютный альбом «ATAT» — это семь треков, посвященные провинциальной…
Новый альбом Kid Cudi выйдет в 2020 году
Kid Cudi официально сообщил в твиттере, что новой музыки от него в этом году ждать не стоит. По его словам, работа над следующим релизом идет полным ходом, но торопиться он…
YoungBoy Never Broke Again может вернуться в тюрьму
YoungBoy Never Broke Again может снова оказаться за решеткой из-за перестрелки на фестивале Rolling Loud. Полиция считает, что между YoungBoy и Tee Grizzley произошел конфликт, который перерос в вооруженную потасовку.…
«Confessions of a Dangerous Mind» — третий альбом Logic, возглавивший чарт Billboard
Релиз «Confessions of a Dangerous Mind», вышедший в этом месяце, дебютировал на первой позиции чарта Billboard 200 и стал третьей пластинкой Logic, возглавившей главный альбомный рейтинг. За первую неделю «Confessions…
Посмотрите клип на главную песню весны — «Old Town Road»
Вездесущий хит Lil Nas X уже шестую неделю лидирует в чарте Billboard Hot 100. Теперь у главной песни последних двух месяцев появился клип, снятый в стилистике вестерна. В нем полно…
«IGOR» — слушаем новый альбом Tyler, the Creator
«IGOR» — первый альбом Тайлера со времен выхода «Flower Boy» в 2017 году. В списке гостей — Lil Uzi Vert, Playboi Carti, Al Green и Kanye West, чей голос можно…
Юрий Бардаш (Youra) вернулся с альбомом «Plan B»
Юрий Бардаш, украинский продюсер, ответственный за успех таких проектов как Грибы и Quest Pistols, выпустил свой второй релиз под псевдонимом Youra. Новый альбом «Plan B» объединил агрессивные треки в духе…
YNW Melly сообщил, что выходит из тюрьмы
В инстаграме YNW Melly (фрешмена, которому грозила смертная казнь) опубликовано видео, на котором он общается со своим менеджером по телефону. Во время разговора рэпер сообщает, что скоро покинет заключение и…