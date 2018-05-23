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Lizer — об альбоме «Не Ангел», новом этапе в творчестве и работе с Little Big

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Макс Шишкин — о съемках «1love», клипмейкинге и полном метре

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Ладо Кватания — о знакомстве с Хаски, съемках «Fata Morgana» и блокировке «Иуды»

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Hash Tag — о релизе «Рашн мув», баскетболе и кантри-трэпе

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Коля Редькин — об искусстве байта, «Вписке» с Киркоровым и летнем лагере для журналистов

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«IGOR» стал самым успешным альбомом Tyler, the Creator

Feduk, Obladaet, Антоха MC и другие выступят на фестивале Encore в июне

5 причин послушать «IGOR»

«JAWS» — новый сингл Жака Энтони

Skepta выступит на фестивале Locals Only

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«Confessions of a Dangerous Mind» — третий альбом Logic, возглавивший чарт Billboard

Релиз «Confessions of a Dangerous Mind», вышедший в этом месяце, дебютировал на первой позиции чарта Billboard 200 и стал третьей пластинкой Logic, возглавившей главный альбомный рейтинг. За первую неделю «Confessions…
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YNW Melly сообщил, что выходит из тюрьмы

В инстаграме YNW Melly (фрешмена, которому грозила смертная казнь) опубликовано видео, на котором он общается со своим менеджером по телефону. Во время разговора рэпер сообщает, что скоро покинет заключение и…
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